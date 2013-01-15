МЗС каже, що українці поки не виявляли бажання виїхати з охопленого війною Малі

Про це УНІАН повідомив заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.

«Станом на сьогодні громадяни України не зверталися до МЗС чи закордонних дипломатичних та консульських установ щодо надання будь-якої допомоги чи сприяння у зв'язку із ситуацією, яка склалася в Малі»,- сказав він.

В.Зварич нагадав, що МЗС наполегливо рекомендує громадянам України утриматися на даному етапі від поїздок до цієї країни у зв'язку з різким загостренням безпекової ситуації в Республіці Малі, з метою уникнення загроз життю та здоров’ю,

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, у разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Алжирі за номером телефону +213-770-80-00-62, який працює цілодобово, або звертатися на цілодобову „гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238-16-57.

Ситуація в Малі загострилася останніми тижнями: бойовики екстремістських угруповань, що окупували північні райони країни, почали нападати на позиції урядових військ і в центральній частині країни. На допомогу урядовим військам у Малі 10 січня прибули французькі військові. Наступного дня малійська влада оголосила про запровадження надзвичайного стану на всій території країни й про загальну мобілізацію.