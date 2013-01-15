США можуть оголосити дефолт

Про це заявив міністр фінансів Тімоті Гайтнер.

Стеля держборгу в США на даний момент становить 16,394 трильйона доларів, в останній раз її підвищили наприкінці січня 2012 року. Країна подолала цю стелю 31 грудня 2012, проте Мінфін вжив заходів, необхідних для продовження обслуговування боргу. Домовленості про підвищення стелі адміністрація та Конгрес США повинні досягти до 1 березня, в іншому разі країна не зможе платити за своїми зобов'язаннями.

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"США можуть втратити можливість обслуговувати свої зобов'язання вже з середини лютого ... або початку березня. Нині Мінфін вдається до безпрецедентних заходів, щоб уникнути (дефолту)", - йдеться в листі, надісланому міністром спікерові Палати представників Джону Бонеру. Гайтнер закликав республіканців у Конгресі якнайшвидше розпочати обговорення цього питання і підняти стелю держборгу без зволікань.

Раніше, нагадує РІА "Новости", з таким же закликом до конгресу звернувся і президент країни Барак Обама. Він запевнив, що підвищення стелі держборгу не викличе збільшення видатків, проти чого категорично заперечують республіканці. США стикаються з загрозою дефолту не вперше. Востаннє республіканці поставили країну перед загрозою неможливості обслуговувати свої зобов'язання влітку 2011 року - тоді дефолт вдалося відвернути буквально за добу до його оголошення.