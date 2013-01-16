Лукашенко: Ні Казахстан, ні Білорусь не кваплять зближення з Росією

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на прес-конференції для представників білоруських і зарубіжних ЗМІ.

«Можливо, Росія хотіла б швидших якихось кроків, може, більш радикальних, але ні Казахстан, ні Білорусь на це не підуть з доброго дива», - відзначив О.Лукашенко.

При цьому він нагадав про актуальне свого часу питання введення єдиної валюти в Союзній державі.

«Нам непросто було протистояти цьому процесу. Я однозначно поставив питання: поясніть, навіщо нам з даху починати будувати будинок? І що це взагалі означатиме? Ніхто мені на це не дав відповіді. Отже, коли на це питання немає відповіді, давайте поки його відкладемо. Отже, воно не назріло. Але Росія проти нас не стала воювати», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко також прокоментував заяви держсекретаря США Гіларі Клінтон, яка висловила побоювання стосовно більш тісної євразійської інтеграції і готовності США запобігти цьому процесу.

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«А що коментувати? Вона сьогодні сказала, а на завтра усі чиновники Держдепу почали активно спростовувати, що вона не це мала на увазі. Те, що їх хвилює, що відбувається у нас на пострадянському просторі, так нас хвилює те, що у них відбувається в Афганістані, Іраку, на арабській дузі. Нам це неприйнятно! Нас теж це хвилює. Тому ми розуміємо їх хвилювання, але ми ж не воюємо. Ми не взяли пістолети, автомати в руки і не пішли уздовж і вшир громити ці держави, і Росія теж, якій перш за все Клінтон намагалася дорікнути, теж не воює», - відзначив Президент Білорусі.

О.Лукашенко підкреслив, що Білорусь, Росія і Казахстан будують свої відносини, виходячи зі своїх інтересів.

«І ми будемо їх так будувати. І я знаю - така позиція в усіх держав. Ми бачимо орієнтири світової економіки, світопорядку усього, і орієнтуємося, звичайно, на це. Але у нас є власні інтереси», - підкреслив Президент Білорусі.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року на просторі Росії, Білорусі і Казахстану діє нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП).