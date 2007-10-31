Генеральна Асамблея ООН 16-й раз закликала США припинити блокаду Куби

Генеральна Асамблея ООН 16-й раз закликала США припинити економічну, торгову і фінансову блокаду Куби.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, за резолюцію з цього питання проголосували 184 держави, проти виступили США, Ізраїль, Маршаллові Острова і Палау. Мікронезія утрималась.

Виступаючи на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї, міністр закордонних справ Куби Перес РОКЕ назвав економічну блокаду спробою США «задушити кубинський народ голодом і хворобами». Він заявив, що майже за півстоліття американська блокада завдала Кубі економічних збитків більш ніж на 89 мільярдів доларів.

У прийнятій резолюції знову підтверджуються принципи суверенної рівності держав, невтручання в їх внутрішні справи і свободи міжнародної торгівлі і судноплавства. Держави-члени ООН висловили занепокоєння ухваленням і застосуванням державами-членами законів і положень, екстериторіальні наслідки яких зачіпають суверенітет інших держав, інтереси юридичних або фізичних осіб, а також свободу торгівлі і судноплавства.

Генеральна Асамблея «наполегливо закликала держави, в яких існують такого гатунку закони і заходи, зробити необхідні кроки з метою їх відміни або припинення їх дії в найкоротші терміни».

Генеральна Асамблея приймає резолюції про відміну блокади вже 16 років підряд. У 1992 році її підтримали 59 держав. Торік – 183. Ембарго США проти Куби було введене ще в 1962 році.