Росія придумала ще один хід у відповідь на «закон Магнітського»

Москва підтверджує інформацію про введення в дію і можливе розширення "списку Гуантанамо" в якості міри у відповідь на ухвалення американським конгресом "закону Магнітського", заявив РІА "Новости" заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, згідно з якою Росія розширила до 60 осіб "чорний список" громадян США, до яких будуть застосовані санкції у зв'язку з прийняттям американським конгресом "закону Магнітського".

"У практиці відносин з США у нас є так звані обмежувальні списки. Персональний склад цих списків, а також критерії, за якими вони складаються, не є предметом громадського обговорення", - зазначив Рябков.

"Що стосується" списку Гуантанамо ", то інформація, що з'явилася у відкритому доступі, не далека від дійсності. Списки з плином часу можуть змінюватися", - додав заступник глави МЗС РФ.