Кожара відзначає історичну важливість Єлисейського договору

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, виступаючи з нагоди 50-ї річниці з підписання Єлисейського договору між Німеччиною та Францією, Л.Кожара відзначив його історичну важливість для процесу примирення в Європі, а також наголосив, що цей договір має служити взірцем для подальших зусиль зі зміцнення довіри у регіоні ОБСЄ.

“Приєднуючись до французького і німецького народів у відзначенні річниці цієї історичної угоди, хочу підкреслити важливу роль, яку вона відіграла у процесі примирення. Вона докорінно змінила відносини між двома народами. Я хотів би віддати належне далекоглядності лідерів, які ініціювали та підписали цей договір на благо всіх», - заявив Л.Кожара.

“Ми намагаємося створити справжнє безпекове співтовариство з 57 країн у регіоні ОБСЄ. Усі ми поділяємо бачення вільного, демократичного, спільного та неподільного євроатлантичного і євразійського безпекового співтовариства на просторі від Ванкувера до Владивостока, заснованого на узгоджених принципах, спільних зобов’язаннях та цілях. У мене немає сумнівів, що французько-німецький Єлисейський договір має практичну користь у цьому зв’язку та надихатиме нас на шляху до спільної мети», - зазначив він.

Єлисейський договір, відомий також як Договір про дружбу, було підписано у Парижі 22 січня 1963 року канцлером Федеративної Республіки Німеччина Конрадом Аденауером та Президентом Французької Республіки Шарлем де Голлем.