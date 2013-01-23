У Японському морі стався землетрус
09:33, 23 січня 2013Світ
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В Японському морі стався землетрус магнітудою 5,2.
Землетрус стався сьогодні
Землетрус магнітудою 5,2 стався сьогодні в Японському морі біля узбережжя острова Хоккайдо, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Осередок землетрус залягав на глибині 250 км під морським дном, епіцентр - приблизно за 70 км на північний захід від вулканічного острова Рісірі, на якому живуть більш як 5 тис. осіб.
Інформації про наслідки землетрусу не надходило.
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