Буша розсмішив костюм Чейні на Хеллоуін

Президент США Джордж Буш повідомив, що вранці в середу запитав віце-президента Річарда Чейні про те, який костюм він підготував до свята "нечистої сили" Хеллоуін, який святкують у країні 31 жовтня.

"Сьогодні вранці я зустрічався з віце-президентом. Я запитав його, який костюм він собі підготував. Він відповів: "Я вже його ношу", а потім пробурмотів щось про темний бік Сили", - сказав Буш під гучний сміх аудиторії на засіданні Асоціації харчової промисловості США у Вашингтоні.

Учасники засідання відразу зрозуміли, що Буш і Чейні мали на увазі прізвисько "Дарт Вейдер", що на закріпилося за віце-президентом, - зловісного і похмурого персонажа, символу "темної сили" і "імперії зла" з фантастичної голлівудської кіноепопеї "Зоряні війни".

Чейні сам неодноразово публічно жартував над своїм іміджем і порівнянням з культовим персонажем "Зоряний воєн".

Іноді люди дивляться на мою поведінку і кажуть: він є Дартом Вейдером адміністрації (США)", - іронічно сказав Чейні в червні в ефірі телекомпанії Сі-ен-ен.

Реакція Чейні була викликана запитанням під час інтерв`ю, коли телеведучий Ларрі Кінг нагадав про те, що дуже багато критиків нинішнього віце-президента США вважають його "темною і похмурою силою в адміністрації, яка сповідує секретність за всяку ціну".

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