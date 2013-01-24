Вперше за 14 років кількість справ у Євросуді зменшилась

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі президент Європейського суду з прав людини Дін Шпільман.

За його словами, станом на кінець 2012 року, кількість справ, що перебували на розгляді в Євросуді, становила 128,1 тис., що на 16% менше, ніж наприкінці 2011 року.

На тему: Україна сьогодні програла у Євросуді справ на 11,7 мільйона

Президент ЄСПЛ зазначив, що це частково пов’язано зі зменшенням у 2012 році кількості нових звернень до суду, а також у зв’язку з тим, що значна кількість позовів була вирішена за процедурою одного судді. У цілому за процедурою схвалення рішень одним суддею було винесено рішення за 81,7 тис. позовів.

Д.Шпільман також повідомив, що ефективне застосування процедури схвалення рішень одним суддею залишиться пріоритетом на найближчі кілька років з метою значного зменшення кількості справ, що перебувають на розгляді в ЄСПЛ.