Поліція Каїра намагається впоратися з футбольними ультрас і анархістами

Деякий час тому агресивно налаштована молодь підпалила на вулиці Каср аль-Айні поліцейську машину, від кинутих пляшок з горючою сумішшю на вулиці спалахнули кілька дерев. Час від часу поліція використовує гранати зі сльозоточивим газом, намагаючись відігнати натовп на центральну площу міста - Тахрір, яка за кількасот метрів від району сутичок, передає кореспондент РІА "Новости".

З настанням сутінків до угруповань футбольних ультрас, які складають основну масу учасників заворушень, приєдналися члени анархістської осередку "Black block", відомої зіткненнями з поліцією. За даними представника служби швидкої допомоги, поки незначні пошкодження отримали близько десяти осіб, усім постраждалим необхідна медична допомога надається на місці. Поранення отримали і кілька військовослужбовців військ МВС.

Заворушення в центрі Каїра розпочалися після 12-ї, коли групи молоді намагалися з площі Тахрір підійти до будівель єгипетського парламенту і уряду, розташованих на вулиці Каср аль-Айні. Однак їх зустріли сили безпеки біля бетонних загород, що закривають шлях до державних установ. Молодь почала закидати поліцейських камінням і шматками залізної арматури, у відповідь був застосований сльозогін. Обстановка на Каср аль-Айні залишається напруженою.

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У п'ятницю в Єгипті відзначать другу річницю революції 2011 року. Багатотисячна демонстрація пройде на площі Тахрір, яка є символом "Революції 25 січня". Досі всі організовані політичні сили країни заявляли про мирний характер намічених на п'ятницю походів і демонстрацій.