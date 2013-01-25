Білоруси знайшли оригінальний спосіб «лікування» ігроманії в казино
У Білорусі з 27 січня 2013 року забороняється допускати до гральних закладів людей, які самостійно обмежили себе у відвідинах гральних закладів.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства з податків і зборів Білорусі.
«Тим самим створено умови щодо обмеження доступу до гральних закладів Білорусі з метою захисту фізичних осіб від ігрової залежності», - говориться в повідомленні.
У міністерстві повідомили, що громадянин може самостійно обмежити себе у відвідинах гральних закладів на території республіки на термін від 6 місяців до 3 років.
«Для обмеження себе у відвідинах гральних закладів фізособа має самостійно подати письмову заяву будь-якому організатору азартних ігор до будь-якого грального закладу, розташованому на території країни. Подана заява поверненню не підлягає і розцінюватиметься як подача заяви всім організаторам азартних ігор на території Білорусі», - відзначили в прес-службі.
Крім того, організатори азартних ігор зобов'язані забезпечити одержання Міністерством із податків і зборів Білорусі копії прийнятої та зареєстрованої заяви не пізніше наступного дня після її прийняття.
«Недотримання організаторами азартних ігор вимог нормативних правових актів, що регулюють діяльність у сфері грального бізнесу, спричиняє ухвалення міністерством, як ліцензуючим органом діяльності у сфері грального бізнесу, рішення про винесення вимоги (розпорядження) про усунення виявлених порушень. Можливе і тимчасове припинення, припинення дії спеціального дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності у сфері грального бізнесу», - повідомили в міністерстві.