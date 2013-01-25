Чоловік за один вечір пережив два замахи на вбивство
22:49, 25 січня 2013Світ
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Два вибухи сталися в п'ятницю увечері в місті Дербент в Дагестані, повідомило джерело в правоохоронних органах республіки.
Два вибухи сталися в дагестанському Дербенті
"Приблизно о 23.20 мск на вулиці Чапаєва в Дербенті спрацював вибуховий пристрій в автомобілі співробітника місцевої поліції. Силовик не постраждав.
Через деякий час у під'їзді будинку, куди поліцейський під'їхав, спрацював другий вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник РІА Новости.
За попередніми даними, в результаті вибухів постраждалих немає. Обставини події з'ясовуються. На місці працює слідчо-оперативна група.
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