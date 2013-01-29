Міністр: Україна забезпечила собі певні переваги на газові переговори

Про це заявив міністр закордонних справ Леонід Кожара в ефірі каналу ICTV.

"Ми шукатимемо можливості, щоб ціна на російський газ була справедлива. Тільки така ціна може бути у взаємовідносинах між двома стратегічними партнерами. І ми сподіваємося, що врешті-решт і ціна на російський газ буде також поступово зменшена", - сказав він.

На цю тему: «Нафтогаз» заявляє, що нічого не винен «Газпрому»

"Якщо мова йде про останні заяви "Газпрому" про те, що Україні виставляється рахунок у 7 мільярдів, я хочу сказати, що Україна ніяких прямих збитків споживанням російського газу і закупівлею не наносила "Газпрому", - зазначив Кожара. - Мова йде фактично про газ, закуплений на сьогоднішній день. Це непрямі збитки або, можна сказати, що це упущена вигода. Тому, я думаю, що і це питання має розглядатися також в контексті переговорів з РФ про реструктуризацію цих збитків та можливість зменшити ціну на російський газ", - цитує Українська правда.

"І я думаю, що на сьогоднішній день Україна забезпечила в такому переговорному процесі певні переваги, оскільки споживання газу російського різко зменшується", - підкреслив глава МЗС.

На запитання про те, чи збирається українська влада через суд розірвати "газові угоди Тимошенко" з Росією, дипломат відповів: "Я в уряді не відповідаю безпосередньо за ці контракти, але як фахівець з міжнародного права і з контрактного права хочу сказати, що міжнародно-правові документи мають положення, коли одна зі сторін може розірвати".

"Я, по-перше, не думаю, що Україна буде в односторонньому порядку діяти", - заявив Кожара. - Я думаю, що ми будемо вести переговори, але в будь-якому випадку у нас завжди є можливість домовитися поза судовими процедурами, як стратегічні партнери. Якщо не доведеться, тоді всі механізми, які передбачені міжнародним приватним і міжнародним публічним правом, обидві сторони можуть застосовувати", - додав він.