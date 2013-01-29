Депутат Європарламенту відчула стрес, відвідавши Тимошенко

Про це вона заявила в коментарі проекту «ЄС-плюс».

«Я дуже стурбована погіршенням стану здоров'я пані Тимошенко. Зараз іноземні фахівці, наприклад з клініки «Шаріте», повинні знову відвідати пані Тимошенко у в'язниці з тим, щоб одержати незалежну інформацію про її стан», - заявила депутат.

Вона також висловила переконання у тому, що представники Європарламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс повинні продовжити відстежувати ситуацію Ю.Тимошенко дуже уважно.

«Коли я сама відвідала Ю.Тимошенко у в'язниці, я змогла оцінити стрес, викликаний постійним спостереженням, і зрозуміти, що це означає - не мати жодної можливості позбавитися спостереження», - підкреслила Р.Хармс.

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Стан здоров'я Ю.Тимошенко, яка перебуває у Харківському тюремному госпіталі, значно погіршав у п'ятницю, 18 січня. 8 січня колишній прем'єр-міністр України оголосила акцію громадянської непокори, вимагаючи прибрати постійне відеоспостереження за нею, яке, за словами її адвокатів, здійснюється, зокрема в туалеті і душі.

О.Квасневський і П.Кокс з червня 2012 року від імені Європарламенту вивчають кримінальні справи проти Ю. Тимошенко і ведуть переговори з владою про вихід з ситуації.

Справи проти Ю.Тимошенко і ряду інших колишніх членів її уряду в Україні викликали ускладнення Києва з Брюсселем, який неодноразово заявляв про застосування вибіркового правосуддя в Україні, зазначає «ЄС-плюс».