Політологи: європейці говоритимуть про Тимошенко, але не ризикуватимуть

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на прес-конференції в Києві директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов сказав: «Я не думаю, що Європа відмовиться від підписання, якщо цей процес відбудеться публічно».

За його словами, Європа продовжуватиме рекомендувати Україні знайти спосіб врегулювання ситуації з Ю.Тимошенко, проте ця «перешкода не смертельна для європейської влади в її видах на Україну, і українська влада це усвідомлює».

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У свою чергу, голова Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко відзначив, що напруженість в темі Ю.Тимошенко, природно, зросте ближче до дати запланованого підписання Угоди про асоціацію.

«Так, європейці говоритимуть про Ю.Тимошенко, але вони не стануть ризикувати - вони доведуть до логічного завершення саміт про асоціацію», - сказав В.Фесенко, зазначивши, що безпосередня ратифікація Угоди може відбутися тільки після 2015 року - за результатами виборів в Україні.

Повертаючись до теми справи Є.Щербаня та ролі в ній Ю.Тимошенко, В.Фесенко відзначив, що, на його думку, те, що відбувалося в останні два тижні, це черговий інформаційний сплеск навколо Ю.Тимошенко, тобто обидві сторони вкотре обмінялися ударами.

«Все це, швидше, інформаційні війни, щоб відповісти на удари супротивника», - сказав В.Фесенко.

При цьому він висловив припущення, що, можливо, або після позачергової, або після чергової сесії Верховної Ради скандали навколо екс-прем'єра підуть на спад і наступний їх сплеск можна буде чекати ближче до листопадового саміту Україна – ЄС (коли заплановано підписання Угоди про асоціацію – УНІАН).

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Коментуючи скандал, що розгорівся останніми днями навколо захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка, політолог висловив думку, що це можна розцінити як удар по особах, які забезпечують комунікацію Ю.Тимошенко із зовнішнім світом, відволікання їх від виконання обов'язків щодо її захисту.

Нагадаємо, 21 січня С.Власенко заявив про можливий арешт. "Швидше за все, за через три тижні мене заарештують”, - сказав С.Власенко. За його словами, до Верховної Ради України буде направлено подання за трьома епізодами - розбій, викрадення автомобіля і невиконання рішення у цивільній справі. “У Верховній Раді це подання буде проголосоване”, - сказав С.Власенко, відзначивши, що за те, в чому його звинувачують, йому загрожує від 3 до 7 років.

24 січня С.Власенка не випустили з аеропорту “Бориспіль” до Страсбурга на сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи, посилаючись на торішнє рішення Печерського районного суду Києва.