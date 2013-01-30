80 років тому Гітлер прийшов до влади

Рівно 80 років тому, 30 січня 1933 року, президент Німеччини Пауль фон Гінденбург призначив Гітлера рейхсканцлером, доручивши йому сформувати кабінет міністрів.

Це подія знаменувалася смолоскипною ходою в Берліні, в якій взяли участь тисячі штурмовиків НСДАП. Згодом лідер націонал-соціалістів сконцентрував у своїх руках всю владу: спочатку він отримав право здійснювати законодавчу діяльність без погодження з рейхстагом, а після смерті Гінденбурга отримав і президентські повноваження як "фюрер і рейхсканцлер".

2013 р. став для Берліна тематичним і проходить під символічним гаслом "Зруйноване різноманіття", передає РІА "Новости". Цей культурний проект, за задумом його організаторів, покликаний наголосити важливість і крихкість основних демократичних цінностей. Рік приурочений до 80-ї річниці приходу націонал-соціалістів до влади, а також до 75-ї річниці "Кришталевої ночі" (з 9 на 10 листопада 1938 року).

Однією з центральних подій тематичного року стане виставка "Зруйноване різноманіття - Берлін 1933-1938" в Німецькому історичному музеї. Вона відкриє двері для відвідувачів у четвер і продовжить роботу до 10 листопада. А в середу канцлер ФРН Ангела Меркель відкриє експозицію, що розповідає про прихід нацистів до влади, в інформаційно-виставковому центрі "Топографія терору".

Крім того, жалобний захід до Дня пам'яті жертв націонал-соціалізму відбудеться в середу в бундестазі.