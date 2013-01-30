Уго Чавес впевнено йде на поправку

Про це міністр науки, технологій та інновацій Венесуели Хорхе Арреаса, який є зятем Уго Чавеса, заявив в інтерв'ю венесуельському державному телебаченню, повідомляє Росбалт.

Напередодні Арреаса відвідав Чавеса в медичному центрі в Гавані, де той проходить лікування після зробленого йому в грудні минулого року операції у зв'язку з онкологічним захворюванням. "Він почуває себе все краще, і з кожним днем ​​все більш активно виконує свої обов'язки, працюючи на повну силу своїх інтелектуальних здібностей", - заявив Арреаса.

За його словами, Чавес жваво цікавився самітом Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC), а також оцінкою керівниками країн регіону його послання, яке зачитав їм віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро, передають інтернет-ЗМІ.

"Команданте повністю в курсі всього, що відбувається в Венесуелі і в світі. Він спокійний, постійно розмірковує, приймає рішення, дає інструкції", - підкреслив Арреаса. Він уточнив, що президент Венесуели схвалив виділення коштів для виробництва нової партії комп'ютерів для школярів і підключення до цифрового телемовлення ще дев'яти штатів країни.

Раніше міністр комунікації Венесуели Ернесто Віллігас повідомив, що Чавес зміг впоратися з респіраторною інфекцією. За словами глави відомства, "респіраторна інфекція подолана, проте все ще зберігаються деякі наслідки легеневої недостатності, що вимагає належного лікування" у лікарні в Гавані, де в даний момент і знаходиться лідер боліваріанської революції.

Президент Венесуели заразився респіраторною інфекцією вже після операції з видалення злоякісного утворення, що сильно ускладнило відновне лікування, заявляють медики.

Також повідомлялося, що Чавес почав додатковий курс лікування, який дозволить йому відновити здоров'я. За словами віце-президента Ніколаса Мадуро, самопочуття "команданте" Чавеса зараз перебуває в кращій формі за весь час після операції: він посміхається, налаштований оптимістично і вірить в успіх лікування.

Нагадаємо, 18 січня президента Венесуели перевели з відділення інтенсивної терапії у секретний підземний шпиталь-бункер в Гавані. Рішення перевести Чавеса було прийнято для того, щоб уникнути постійних витоків інформації про стан його здоров'я. Крім того, за деякими версіями, у бункері буде проводитися підготовка до транспортування Чавеса в Каракас.

11 грудня Чавес переніс четверту онкологічну операцію, після чого у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про погіршення його здоров'я.