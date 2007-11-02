10-річного винуватця лісової пожежі в Каліфорнії можуть посадити на 3 роки

3 роки в`язниці загрожує 10-річній дитині, яка ненавмисно влаштувала лісову пожежу в Каліфорнії. Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», якщо його визнають винним, його батькам і йому самому після досягнення повноліття доведеться відшкодувати сотні мільйонів доларів збитків.

Втім, поки прокуратура Каліфорнії не пред`являла звинувачень юному палію.

Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії в результаті вируючих протягом останніх декількох днів пожеж загинуло 12 осіб.

У неділю недалеко від Лос-Анджелеса з`явилося вогнище спалаху, яке всього за добу встигло поширитися на величезній території.