10-річного винуватця лісової пожежі в Каліфорнії можуть посадити на 3 роки
10:00, 02 листопада 2007Світ
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А ще сотні мільйонів збитків відшкодовувати...
3 роки в`язниці загрожує 10-річній дитині, яка ненавмисно влаштувала лісову пожежу в Каліфорнії. Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», якщо його визнають винним, його батькам і йому самому після досягнення повноліття доведеться відшкодувати сотні мільйонів доларів збитків.
Втім, поки прокуратура Каліфорнії не пред`являла звинувачень юному палію.
Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії в результаті вируючих протягом останніх декількох днів пожеж загинуло 12 осіб.
У неділю недалеко від Лос-Анджелеса з`явилося вогнище спалаху, яке всього за добу встигло поширитися на величезній території.
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