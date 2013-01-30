Міністр праці: Франція - повний банкрут

"Франція - все ще держава, але це держава-банкрут. Ось чому нам довелося ввести план зниження дефіциту, і ніщо не має збивати нас з цієї мети", - сказав Сапен, пише Дзеркало тижня з посиланням на The Independent.

Як вважають ЗМІ, заява Сапена може поставити в дуже незручне становище президента Франсуа Олланда, якому тепер доведеться справлятися з потенційною шкодою, заподіяною репутації його соціалістичного уряду.

Це також ставить під питання суперечливу політику податків і витрат, через яку багато підприємців і знаменитостей покинули країну. Серед них - зірка кінематографа Жерар Депардьє і найбагатша людина Франції Бернар Арно.

Міністр фінансів Франції П'єр Московічі заспокоїв французів, сказавши, що заяви Сапена, "не відповідають ситуації". "Франція насправді є платоспроможною країною. Франція - дійсно надійна країна, Франція є країною, яка починає відновлюватися", - сказав Московічі.