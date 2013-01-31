ЗМІ дізналися, де може зберігатися хімічна зброя в Сирії

Про це передає у четвер агентство Рейтер з посиланням на дипломатів трьох країн.

Як пише РІА Новости, у середу командування сирійської армії заявило, що ізраїльські літаки завдали ракетного удару по дослідницькому центру в провінції Дамаск на кордоні з Ліваном, який займався "підвищенням рівня самооборони". Загинули дві людини, ще п'ятеро були поранені, об'єкту завдано значної шкоди.

Західні ЗМІ раніше повідомляли про удар ізраїльських ВПС по автоколоні з вантажем зброї в районі сирійсько-ліванського кордону. Однак сирійські військові повідомлення про удар по конвою зі зброєю спростували. "У Джамраї (між Дамаском і ліванської кордоном), імовірно, зберігається хімічна зброя, і, можливо, колона перебувала поруч з цим об'єктом, коли він піддався рано вранці в середу атаці", - передає агентство.

При цьому джерела виключають, що хімічна зброя могла перевозитися безпосередньо на автомобілях колони, додає Рейтер. Одне із західних дипломатичних джерел сказало агентству, що метою удару була прямуюча до Лівану вантажівка зі зброєю, зокрема з ракетами або зенітними комплексами. Інші джерела в США підтвердили агентству Ассошіейтед Прес, що удар був нанесений по автоколоні, яка, на думку Ізраїлю, могла перевозити зброю для знищення повітряних цілей.