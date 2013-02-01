У Вірменії скоєно замах на кандидата в президенти

Інцидент стався на вулиці Тпагрічнері в Єревані. Айрікян був доставлений в медичний центр імені Св. Григорія Просвітителя, повідомляють РІА Новости.

На місце події прибув начальник поліції Вірменії Володимир Гаспарян, начальник Єреванського управління поліції Нерсес Назарян, співробітники поліції і МНС. За повідомленням поліції, у зв'язку з інцидентом проводиться розслідування.

Правоохоронні органи Вірменії проводять всі необхідні оперативно-слідчі заходи для затримання злочинця, говориться в повідомленні прес-служби поліції Вірменії.

У повідомленні наводяться подробиці інциденту, згідно з якими 31 січня о 23.30 (21:30 за київським часом) в центр оперативного управління поліції Єревана надійшов сигнал про те, що у дворі будинку № 9 по вулиці Тпагрічнері вистрілили в кандидата в президенти. З'ясувалося, що Айрікяна поранили в праву ключицю. Він був доставлений в медичний центр Св. Григорія Просвітителя. У дворі будинку, де було скоєно напад, знайдена куля калібру 7,62 міліметра.

За фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею 34-305 Кримінального кодексу Вірменії (замах на вбивство державного, політичного чи громадського діяча, вчинене з метою припинення його діяльності - карається 12-20 роками тюремного ув'язнення або довічним позбавленням волі). Створена спільна оперативно-слідча група, до якої увійшли співробітники поліції і Служби національної безпеки. Справа перебуває у віданні Слідчого управління СНБ. Призначені комплексні експертизи.

В даний час в медцентрі проходить операція з вилучення кулі з плеча Айрікяна. За оцінками лікарів, стан потерпілого стабільний.

Президентські вибори у Вірменії пройдуть 18 лютого 2013 року. За посаду президента Вірменії мають намір боротися чинний глава держави Серж Саргсян, що є головним фаворитом виборів, колишній прем'єр-міністр, лідер партії "Свобода" Грант Багратян, екс-глава МЗС, голова правління партії "Спадщина" Раффі Ованнісян, відомий в радянський період дисидент, глава партії "Об'єднання "Національне самовизначення" Паруйр Айрікян, екс-глава МЗС Нагірного Карабаху Арман Мелікян, політолог, керівник "Radio Hay" Андріасов Гукасян, епосовід Вардан Седракян, лідер партії "Національна згода" Арам Арутюнян.