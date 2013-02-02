Сталлоне проти продажу зброї психічно хворим

Актор, який зажив світової популярності завдяки ролям ветерана в'єтнамської війни Рембо, боксера Роккі і "сталевого" ​​судді Дредда, заявив: "Я знаю, що деякі розчаруються, але все ж. Вони таки позбудуться штурмової зброї", повідомляє Associated Press.

С.Сталлоне ставить питання: "Кому вона потрібна? Мабуть тільки тим, хто здійснює напади на інших. Вона не підходить для полювання. Чи ви чекаєте, що на ваш будинок нападе ціла армія?"

Актор висловив упевненість, що влада зможе також вирішити проблему з обмеженням продажу зброї людям, які мають психічні розлади. "Такі випадки просто жахають. Я думаю, що основна проблема, серйозно, не в тому, як багато зброї на руках, а в тому, що всі ці люди (які чинили напади) просто схиблені. Психічне здоров'я - ось на чому потрібно робити наголос", - цитує РосБізнесКонсалтинг.