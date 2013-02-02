У МЗС кажуть, що українців серед загиблих від повені в Австралії немає

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в Австралії, в штатах Квінсленд і Нова Південна Валія тривають повені, спричинені великою кількістю опадів після тропічного циклону Освальд.

За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинуло 6 осіб, ще понад 1,5 тисяч осіб були евакуйовані.

В окремих регіонах зазначених штатів оголошено надзвичайний стан.

Громадян України серед постраждалих немає.

Посольство України в Австралії продовжує відстежувати розвиток ситуації.