У МЗС кажуть, що українців серед загиблих від повені в Австралії немає
13:20, 02 лютого 2013Світ
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Громадян України серед постраждалих внаслідок повеней в Австралії немає.
В Австралії триває повінь
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, за інформацією Посольства України в Австралії, в штатах Квінсленд і Нова Південна Валія тривають повені, спричинені великою кількістю опадів після тропічного циклону Освальд.
За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинуло 6 осіб, ще понад 1,5 тисяч осіб були евакуйовані.
В окремих регіонах зазначених штатів оголошено надзвичайний стан.
Громадян України серед постраждалих немає.
Посольство України в Австралії продовжує відстежувати розвиток ситуації.
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