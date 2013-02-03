Пекін засипало снігом: скасовані 115 авіарейсів

У пекінському аеропорту Шоуду сьогодні через снігопади скасовано 115 рейсів.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Сіньхуа, понад 800 співробітників повітряної гавані і 200 машин снігоприбиральної техніки мобілізовано для розчищення від снігу і криги злітно-посадочних смуг.

За даними метеослужб, в північно-східній і північній частинах Китаю снігопади йтимуть до вівторка, в центральних і східних районах найближчими днями прогнозуються зливи.