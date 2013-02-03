Пекін засипало снігом: скасовані 115 авіарейсів
17:29, 03 лютого 2013Світ
2124
В аеропорту Пекіна через снігопади скасовано 115 рейсів.
Снігопади триватимуть
У пекінському аеропорту Шоуду сьогодні через снігопади скасовано 115 рейсів.
Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Сіньхуа, понад 800 співробітників повітряної гавані і 200 машин снігоприбиральної техніки мобілізовано для розчищення від снігу і криги злітно-посадочних смуг.
За даними метеослужб, в північно-східній і північній частинах Китаю снігопади йтимуть до вівторка, в центральних і східних районах найближчими днями прогнозуються зливи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter