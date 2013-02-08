Сирійські повстанці з боями відстоюють захоплені райони столиці

Союзники президента Башара Асада намагаються відбити у повстанців, захоплені ними райони столиці.

Триває серйозна боротьба за Карназ – стратегічно важливий пункт на шосе "Дамаск – Алеппо", повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, сирійські повстанці 6 лютого оголосили про початок широкомасштабної операції, метою якої названо "звільнення Дамаска від урядових військ". Таку заяву вони поширили через свої акаунти в соціальних мережах.

Згідно з поширюваним документом, в наступі беруть участь шість повстанських бригад, включаючи радикальних ісламістів з «Фронту аль-Нусра» - найбільш дисциплінованого і боєздатного опозиційного формування.

Тим часом, Організація ісламської співпраці закликає опозицію до «серйозного діалогу» з тими представниками режиму, у яких руки «не у крові».