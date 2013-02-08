У Європарламенті незадоволені проектом бюджету ЄC

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільній заяві голови групи народних партій Жозефа Доля, голови групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ханнеса Свободи, голови групи ліберальних партій Гі Верхофстадта та співголів групи “зелених” Ребекки Хармс та Даніеля Кон-Бенді.

“Європейський парламент не може підтримати сьогоднішню домовленість в Європейській раді в її нинішньому вигляді. Нам шкода, що Ван Ромпей (президент Європейської ради – УНІАН) не проводив переговори з нами в останні місяці”, - зазначається в заяві.

Лідери парламентських груп наголосили, що основними пріоритетами для Європарламенту залишаються питання зростання економіки та інвестицій в ЄС, а також сприяння відновленню економіки після кризи. При цьому у заяві наголошується, що парламент не збирається відходити від своїх пріоритетів.

“Справжні переговори почнуться зараз з Європейським парламентом. Ми дотримуватимемося наших пріоритетів, про які ми чітко заявляли багато разів”, - написано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері після майже 20-ти годин переговорів лідери ЄС змогли погодити компромісний варіант бюджету на 2014-2020 роки, який передбачає зменшення видатків у порівнянні з попереднім бюджетним періодом.