Путін ремствує, що РФ недоотримала десятки мільярдів через зниження експорту газу

Бюджет Росії в 2012 році недоотримав декілька десятків мільярдів рублів через зниження експорту газу, проте найближчими десятиліттями попит на газ буде зростати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Комісії з питань стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу та екологічної безпеки.

«Минулого року через зниження експорту газу російський бюджет недоотримав десятки мільярдів рублів», - сказав В.Путін. Водночас він підкреслив, що нарощування й диверсифікація поставок російського газу на світові ринки є дуже важливим питанням для Росії.

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В.Путін заявив, що, за всіма оцінками, в майбутні два десятиліття глобальний попит на газ буде лише зростати, перш за все в азіатських країнах.

«Я думаю, що й у Європі буде зростати, особливо у зв'язку з відмовою деяких провідних європейських розвинених країн від використання атомної енергії», - сказав він.

Довідка УНІАН. У січні Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизився на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 р., головним чином до Європи й країн колишнього СРСР, зменшився на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у першій половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.