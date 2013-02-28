В Афганістані бойовики атакували головну базу НАТО

За заявою представника сил НАТО в Афганістані, ракетна атака на базу завдала їй певної шкоди.

За попередніми даними, на території бази ніхто не постраждав, за інформацією інтернет-ЗМІ повідомляє Росбалт.

Нагадаємо, 14 грудня 2012 року не менше двох людей загинули, ще 16 отримали поранення в результаті вибуху бомби неподалік від бази НАТО в місті Кандагар на півдні Афганістану. Вибуховий пристрій було встановлено в припаркованому поблизу військової бази автомобілі і було приведено в дію терористом-смертником. Ще 16 людей отримали поранення. У числі постраждалих - троє військовослужбовців НАТО.