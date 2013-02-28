В Афганістані бойовики атакували головну базу НАТО
09:48, 28 лютого 2013Світ
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Бойовики "Талібану" піддали ракетному обстрілу головну базу НАТО в афганській провінції Гільменд, в якій знаходяться понад чотири тисячі військовослужбовців з Великобританії, США, Данії та Естонії.
На території бази ніхто не постраждав
За заявою представника сил НАТО в Афганістані, ракетна атака на базу завдала їй певної шкоди.
За попередніми даними, на території бази ніхто не постраждав, за інформацією інтернет-ЗМІ повідомляє Росбалт.
Нагадаємо, 14 грудня 2012 року не менше двох людей загинули, ще 16 отримали поранення в результаті вибуху бомби неподалік від бази НАТО в місті Кандагар на півдні Афганістану. Вибуховий пристрій було встановлено в припаркованому поблизу військової бази автомобілі і було приведено в дію терористом-смертником. Ще 16 людей отримали поранення. У числі постраждалих - троє військовослужбовців НАТО.
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