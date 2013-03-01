УВКБ ООН закликає Україну не видавати в Таджикистан екс-прем'єра

Про це УНІАН повідомили в Агентстві ООН у справах біженців.

«УВКБ переконано, що Україна відхилить запит про екстрадицію і звільнить цю людину якнайшвидше, у відповідності зі своїми зобов'язаннями за міжнародним законодавством», - йдеться в повідомленні.

На даний момент А.Абдуллоджонов перебуває під тимчасовим арештом, поки Генеральна прокуратура України розглядає запит про його екстрадицію.

УВКБ ООН дякує владі за доступ, наданий УВКБ, до цієї людини. «УВКБ залишається на зв’язку з біженцем та його українським адвокатом, а також відповідними органами влади, зокрема Генеральною прокуратурою і Державною міграційною службою», - повідомили в УВКБ ООН.

В Управлінні наголосили, що А.Абдуллоджонов був визнаний біженцем у США, а у відповідності з міжнародним та українським законодавством, статус біженця має міжнародний характер. «Тобто, якщо держава визнає людину як біженця, то інші держави повинні поважати це визнання статусу і забезпечувати відповідний захист», - наголосили в Управлінні, додавши, що такий захист має включати попередження видворення, тобто насильницького повернення в країну походження, де, як було встановлено, він зіткнеться з цілком обґрунтованими побоюваннями переслідувань.

На цю тему: В аеропорту «Бориспіль» затримали екс-прем'єра Таджикистану

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано громадянина Таджикистану, 1949 року народження, який 16 років перебував у розшуку за скоєння низки злочинів. За даними ЗМІ, затриманим є колишній прем'єр-міністр Таджикистану А.Абдуллоджонов, який був опонентом Президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року. Затримання сталося, коли А.Абдуллоджонов прибув до України з США. На батьківщині А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Е.Рахмона у 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердієва у Согдійській області у 1998 році. За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Протягом останнього десятиріччя А.Абдуллоджонов жив у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори у 1994 році, і Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.