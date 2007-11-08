У Фінляндії сьогодні оголосили жалобу

Вся країна тужить за загиблими в результаті стрілянини в одній зі шкіл. Державні прапори в усій країні приспущені на знак жалоби за загиблими в учбовому центрі Йокела. 18-річний ліцеїст убив з пістолета 8 чоловік, зокрема директора школи, і потім вистрілив у себе. Від отриманого поранення він помер минулого вечора в лікарні в Гельсінкі. Поранення і травми одержали ще 12 чоловік. Президент країни Тарья Халонен, висловлюючи співчуття тим, хто постраждав і близьким загиблих, назвала інцидент величезним потрясінням. А прем`єр-міністр країни сказав, що подія "глибоко ранила фінське суспільство". Місцева преса повідомляє, що 18-річний злочинець використовував для стрілянини пістолет, який був законно придбаний і зареєстрований на його ім`я. Очевидці події розповіли, що юнак вів безладну стрілянину по викладачах і учнях, рухаючись коридорами школи.

Операція зі звільнення всіх школярів і вчителів тривала декілька годин, в ній брали участь близько ста поліцейських. Поліція протягом всього цього часу не зробила жодного пострілу.

Эхо Москвы