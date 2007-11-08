Америка висловила свою позицію щодо подій у Грузії

США очікує від Грузії мирного політичного діалогу і поки не коментує можливу роль Росії в грузинському конфлікті.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Шин МакКОРМАК.

“Ці питання можуть бути вирішені тільки шляхом політичного діалогу в Грузії і, звичайно, це те, що ми хотіли би бачити”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо обвинувачень на адресу Росії, які були висловлені Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, представник Держдепартаменту зазначив, що поки не може говорити про проголошені звинувачення.

“Звичайно, якщо б це було правда, це стало б приводом для занепокоєння не тільки для нас, але, як я можу очікувати, приводом для серйозного занепокоєння уряду Грузії”, - сказав Ш.МакКОРМАК.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада у Грузії проходили масові акції протесту, організовані опозицією. 7 листопада поліція почала розгони демонстрацій з використанням водометів, сльозогінного газу та пластикових куль, а в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів на всій території Грузії надзвичайний стан терміном на 15 діб, в ході якого заборонено проводити мітинги та демонстрації, випускати інформаційні повідомлення про ситуацію в Грузії на всіх теле- і радіоканалах, крім Громадського телебачення. М.СААКАШВІЛІ заявив про причетність Росії до масових акцій протесту в Грузії. МЗС Грузії оголосило трьох співробітників російського посольства в Тбілісі персонами нон-грата.