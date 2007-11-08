До Шенгенської зони приєднуються ще 9 країн

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила рішення про приєднання до Шенгенської угоди 9-ти нових країн-членів: Угорщини, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Мальти, Польщі, Словенії та Словаччини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Згідно з рішенням, припинення контролю на сухопутних та морських кордонах відбудеться 21 грудня цього року, на повітряних кордонах – з 30 березня 2008 року.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 13 країн ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія.