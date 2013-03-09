У Венесуелі вже знайшли тимчасову заміну Чавесу

За життя Уго Чавес називав саме його своїм наступником. Як довго Н.Мадуро затримається на найвищому посту, визначать незабаром вибори глави держави, повідомляє радіостанція «Ехо Москви».

Н.Мадуро зачитав текст присяги перед парламентом. Потім він направився до Військової академії, де проходила офіційна церемонія прощання з У.Чавесом.

Як зазначає ІТАР-ТАСС, Н.Мадуро став перед труною, і на конституції країни присягнувся виконати дану У.Чавесу обіцянку – продовжувати справу боліваріанської революції. У цьому Н.Мадуро підтримує Верховний суд і парламентська більшість. Верховний суд ухвалив, що після смерті У.Чавеса потрібно використовувати саме ту статтю конституції, яка наділяє віце-президента, тобто Н.Мадуро, повноваженнями тимчасового лідера. А спікер парламенту Дьосдадо Кабельо, який за Конституцією був ще одним претендентом на найвищий пост, це рішення підтримав. Він сказав, що Венесуела чудово пам'ятає, кого У.Чавес називав своїм наступником.

Іншу думку із цього приводу має опозиція на чолі з Енріке Капрілесом. Приведення Н.Мадуро до присяги вона вже назвала «конституційною фальсифікацією».

Протистояння політиків, ймовірно, досягне піку в ході позачергових президентських виборів. Обидва заявили, що братимуть участь у кампанії.

Голосування має відбутися не пізніше, ніж за місяць. Точну дату визначить Національна виборча рада.