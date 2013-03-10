Президентські вибори у Венесуелі пройдуть 14 квітня

Про це повідомила Національна виборча рада за підсумками позачергового засідання 9 березня, передає РІА Новости.

Рада зібралася за прямою вказівкою виконувача обов’язків Президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який 8 березня після складення присяги в парламенті країни доручив йому призначити дату виборів.

Як очікується, Н.Мадуро балотуватиметься як кандидат від правлячої партії.

Президент Венесуели Уго Чавес помер 6 березня у віці 58 років. Упродовж майже двох років він боровся з онкологічним захворюванням, яке було виявлене у нього в середині 2011 року. Незадовго до смерті У.Чавес повернувся до Каракаса з Гавани, де проходив лікування після грудневої хірургічної операції. Влада країни ухвалила рішення забальзамувати тіло У.Чавеса і помістити його навіки в будівлі колишніх казарм, звідки він у лютому 1992 року керував спробою повалення Президента Карлоса Андреса Переса.