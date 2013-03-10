Російський вертоліт розбився в Конго

”За попередньою інформацією, російський вертоліт Мі-8 зазнав аварії в гірській місцевості на висоті 2700 метрів за 20 кілометрів на південний захід від населеного пункту Букау”, - сказав співрозмовник РІА Новости.

За попередніми даними, на борту Мі-8 перебували чотири члени екіпажу - громадяни РФ, їх доля з`ясовується.

Раніше компанія ”Ютейр” повідомила, що 9 березня вертоліт Мі-8АМТ виконував рейс Шабунда-Букау в складних кліматичних умовах. На відстані 10 миль від аеропорту Букау вертоліт востаннє вийшов на зв`язок. 10 березня вертоліт виявлено у важкодоступному районі в гірських джунглях на висоті близько 2700 метрів.

Про стан судна й екіпажу компанія не повідомляла.