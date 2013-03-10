Тисячі людей вийшли з «антиядерним» протестом у Токіо

Демонстранти зібралися в центральному токійському парку Хібія в районі Тійода, де організатори протесту готують звернення до влади і концерт, передає РІА Новости.

Зокрема, протестувальники хочуть підготувати петицію із закликом до уряду зупинити програму у сфері ядерної енергетики.

З таким самим закликом звертаються і до прем`єр-міністра Японії Сіндзо Абе. ”Відповідальність дорослих добитися нульової ядерної потужності, перш ніж ми помремо”, - йдеться на одному з гасел демонстрантів, які пройшли маршем повз будівлю парламенту в центральному районі Касумігасекі.

Про зіткнення з поліцією і безпорядки в Токіо не повідомляється. Подібні мирні демонстрації влаштовуються і в інших районах Токіо, а також у низці міст. Загалом демонстранти мають намір організувати 10 і 11 березня 150 антиядерних протестів і пікетів у країні.

Як повідомлялося, 11 березня 2011 року на північному сході Японії стався один з найбільших землетрусів, магнітудою 9,0. За підземними поштовхами на узбережжі прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири із шести реакторів АЕС ”Фукусіма-1” і вивела з ладу систему охолоджування реакторів, що призвело до серії вибухів водню і розплавлення активної зони. Для ліквідації аварії, зокрема демонтажу реакторів, знадобиться близько 40 років.

Японія в 1970-х роках зробила ставку на розвиток атомної енергетики в країні через відсутність внутрішніх енергетичних ресурсів. Після аварії на АЕС ”Фукусіма-1” ці плани було переглянуто. Нині з 50 великих ядерних реакторів у країні працюють лише два. Прем`єр-міністр Японії Сіндзо Абе в грудні 2012 року заявив про намір переглянути рішення щодо відмови країни від атомної енергетики до 2030 року.