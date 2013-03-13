З труби йде чорний дим - нового Папу не обрали

Про це повідомляє РІА Новости.

У разі обрання нового предстоятеля Римсько-католицької церкви світу про це сповістить білий дим і дзвін дзвонів. У конклаві беруть участь 115 членів Кардинальської колегії, які у вівторок увечері урочисто поклялися зберігати в таємниці все, що пов'язано з виборами Папи Римського.

Для обрання на Апостольський престол вимагається досягнення кваліфікованої більшості у дві третини голосів, тобто майбутній понтифік повинен заручитися підтримкою не менше 77 учасників конклаву. Кардиналам належить зробити непростий вибір, який один з нинішніх "папабілей" (імовірних кандидатів на Апостольський престол) архієпископ Бостона Шон Патрік О'Меллі назвав перед початком конклаву "найважливішим рішенням всього нашого життя".

Нинішній конклав є першим конклавом в історії сучасного католицизму, який був скликаний не після смерті, а після добровільного зречення Папи Римського від Апостольського престолу. У виборах предстоятеля Римсько-католицької церкви беруть участь ті члени Кардинальської колегії, вік яких не перевищував 80 років на момент оголошення у Ватикані режиму "вакантного престолу" 28 лютого.