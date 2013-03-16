Зміцнилося економічне становище Латвії

Про це йдеться в повідомленні агентства. Серед причин підвищення рейтингу названі високі темпи зростання ВВП (за два роки становили в середньому 5,5%, а в 2013-му, за прогнозами агентства, - 3,75%) та поліпшення фінансового становища держави.

Зростання економіки було пов'язане із зниженням цін і підвищенням конкурентоспроможності Латвії. Стабільне поліпшення економічної кон'юнктури призвело до скорочення безробіття та підвищення рівня споживання, зазначають в Moody's.

Одночасно уряд Латвії продовжило фіскальну консолідацію навіть після завершення програм допомоги від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Євросоюзу в кінці 2011 року. У 2009 році дефіцит латвійського бюджету склав 9,7% ВВП, а в 2012-му - всього 1,5%. Скорочення дефіциту бюджету стало можливим, насамперед, завдяки жорстким заходам бюджетної економії. При цьому рівень державного боргу Латвії в 2012 року досяг 42% ВВП, що в межах 60%. зафіксованих у Маастріхтських угодах.

"Позитивний" прогноз пов'язаний з упевненістю експертів Moody's в збереженні економічного зростання та продовження політики фіскальної консолідації.

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У березні 2013 року Латвія подала заявку на прийняття її в зону євро. У майбутньому, впевнені в агентстві, єдина європейська валюта збільшить її стійкість до криз. При цьому сприятливий результат латвійській заявці не забезпечений, а підсумкові рекомендації ЄС і Європейського центрального банку про приєднання балтійської республіки до євро очікуються на початку червня ц.р.

Прогноз рейтингу може бути знижений до "стабільного", якщо латвійська влада відмовляться від заходів бюджетної економії або буде відзначене зниження темпів економічного зростання.

За методологією Moody's, рейтинги Baa3 і Baa2 належать до високої "інвестиційної" категорії, підкреслює РосБізнесКонсалтинг.