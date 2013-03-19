Сирійська опозиція обрала голову нового уряду
01:49, 19 березня 2013Світ
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Прем'єр-міністром перехідного уряду Сирії обраний один з лідерів Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хасан Хітто.
У Стамбулі на зустрічі представників зовнішньої опозиції Сирії, об'єднаних в Національну коаліцію, постало питання про вибір глави "перехідного уряду". За інформацією телекомпанії CNN-Turk, претендентами на посаду прем'єра були 12 осіб.
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Хітто набрав 35 з 48 голосів, повідомляє РІА "Новости".
За даними Франс Прес, Хітто - фахівець з комунікаційних технологій, тривалий час жив у США.
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