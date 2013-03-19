Росія ввела штрафи за матюки в інтернет-ЗМІ

Держдума прийняла в третьому остаточному читанні закон, що встановлює штрафи за використання нецензурних слів і виразів в ЗМІ, повідомляють РІА Новости.

Прийнятий закон передбачає штрафи за виготовлення або розповсюдження продукції ЗМІ, що містить матюки. Для громадян штраф встановлюється від 2 тисяч до 3 тисяч рублів з конфіскацією предмета правопорушення, для посадових осіб - від 5 тисяч до 20 тисяч рублів з конфіскацією, для юросіб - від 20 тисяч до 200 тисяч рублів з конфіскацією.

Один з авторів законопроекту, віце-спікер Держдуми Сергій Железняк ("Єдина Росія") розраховує, що Рада Федерації розгляне законопроект 27 березня. За словами Железняка, зараз встановлено відповідальність за матюки в громадських місцях, а за матюки в ЗМІ, які по суті теж є публічним простором, такої відповідальності немає. Залучати за нецензурну лайку в даний час можна за двома статтями КпАП - "образа" (штраф на громадян від 1 тисячі до 3 тисяч, на юросіб - від 50 тисяч до 100 тисяч рублів, а за прилюдну образу на громадян від 3 тисяч до 5 тисяч , на юросіб - від 100 тисяч до 500 тисяч рублів) і "дрібне хуліганство" (штраф від 500 до 1 тисячі рублів або арешт до 15 діб).

Замглави конституційного комітету та представник Держдуми в Конституційному суді Дмитро Вяткін (ЄР) пояснив, що в законопроекті не може бути наведений перелік нецензурних слів, вживання яких обмежує нова норма, оскільки такого закритого списку ніколи не було. Визначати, що вважається матюком, будуть експерти-філологи. Для них це не складе проблеми, сказав він, оскільки є відповідні словники і дослідження.

Він нагадав, що вживання нецензурної лексики каралося і до революції, і в радянський час. Найчастіше, за словами Вяткіна, нецензурна лайка зараз проскакує в теле-і радіопередачах, як правило, в прямому ефірі, при цьому на федеральних каналах такі випадки вкрай рідкісні. Вяткін підкреслив, що на інтернет-ЗМІ законопроект теж поширюється.