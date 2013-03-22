Саркозі звинуватили в тому, що він скористався з багатої жінки, щоб стати президентом

Про це по завершенні очної ставки Саркозі і найбагатшої жінки Франції Ліліан Бетанкур, спадкоємиці імперії "Л'Ореаль", повідомив адвокат колишнього президента Тьєрі Ерзог.

"Це несправедливе і непослідовне з юридичної точки зору рішення", - заявив Ерзог, пише ИТАР-ТАСС. Він підкреслив, що має намір його оскаржити.

Як повідомляв УНІАН, Н.Саркозі підозрюють у тому, що для фінансування свого передвиборчого штабу він скористався ослабленим станом здоров'я Ліліан Бетанкур і незаконно отримував її гроші. Розслідування у гучній справі почалося в 2007 році. Його можливим фігурантом є також колишній міністр бюджету і праці Ерік Верт.

До середини 2012 року Н.Саркозі користувався імунітетом, будучи главою держави. Після того, як він передав владу соціалісту Франсуа Олланду, французькі правоохоронні органи взялися за екс-президента. Після того, як він втратив імунітет, вдома і в офісі Н.Саркозі були проведені обшуки. Знайдені документи, зокрема, особистий щоденник колишнього господаря Єлисейського палацу, поки не дали вагомих аргументів на користь гіпотези винуватості Н.Саркозі.