Баррозу вирішив створити робочу групу з надання допомоги Кіпру

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ж.М.Баррозу заявив сьогодні на брифінгу.

“Я вирішив створити робочу групу для Кіпру”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що виклики, які сьогодні стоять перед Кіпром, є дуже значними, оскільки його економічна модель продемонструвала свою нежиттєздатність.

“Нам потрібно думати не лише про фінансову стабільність, але й про новий старт реальної економіки”, - підкреслив Ж.М.Баррозу.

За словами Президента Єврокомісії, робоча група працюватиме в Брюсселі і координуватиметься віце-президентом ЄК, відповідальним за економічні та монетарні питання, Оллі Реном.

Відповідаючи на запитання стосовно підозр у тому, що Кіпр є місцем відмивання коштів, переважно російського походження, Президент Єврокомісії зазначив, що такі повідомлення викликають стурбованість. У зв’язку з цим він привітав рішення влади Кіпру пройти незалежний аудит на предмет виявлення схем з відмивання коштів, який проводитимуть міжнародні експертні центри, в тому числі представники Moneyval – спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів з протидії відмиванню грошей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні країни єврозони, Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ ухвалили політичне рішення про надання Кіпру фінансової допомоги у розмірі 10 млрд євро.

Згідно з рішенням, буде проведення реструктуризація другого найбільшого банку острова Laiki bank. Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолту.