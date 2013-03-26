Верховний суд залишив Росію в літньому часі

Таким чином, було відмовлено у задоволенні скарги групи громадян, які просили визнати незаконною та скасувати частину 1 постанови уряду РФ, згідно з якою "сезонне переведення годинників не здійснюється, рахунок годин і хвилин протягом календарного дня не змінюється ", повідомляє ІТАР-ТАРС.

На думку заявників, скасування переведення годинника в 2011 році було помилкою, яка суперечить нормам міжнародного права та чинного законодавства.

Вислухавши думки сторін та дослідивши подані матеріали, Верховний суд РФ не знайшов підстав для задоволення вимог заявників.