Верховний суд залишив Росію в літньому часі
15:39, 26 березня 2013Світ
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Верховний суд Росії сьогодні відмовився повернути в країну "зимовий час".
На думку заявників, скасування переведення годинника в 2011 році було помилкою
Таким чином, було відмовлено у задоволенні скарги групи громадян, які просили визнати незаконною та скасувати частину 1 постанови уряду РФ, згідно з якою "сезонне переведення годинників не здійснюється, рахунок годин і хвилин протягом календарного дня не змінюється ", повідомляє ІТАР-ТАРС.
На думку заявників, скасування переведення годинника в 2011 році було помилкою, яка суперечить нормам міжнародного права та чинного законодавства.
Вислухавши думки сторін та дослідивши подані матеріали, Верховний суд РФ не знайшов підстав для задоволення вимог заявників.
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