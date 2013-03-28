Глави МЗС Азербайджану, Грузії і Туреччини домовилися про поглиблення співпраці

Цей протокол надасть трьом країнам можливість налагодити більш тісну співпрацю, заявили в четвер на спільній прес-конференції глави МЗС Азербайджану, Грузії і Туреччини Ельмар Мамед'яров, Майя Панджікідзе і Ахмет Давутоглу, повідомляє Грузія-Онлайн.

План дій міжвідомчого співробітництва на 2013-15 роки розроблений відповідними відомствами трьох країн і передбачає здійснення конкретних проектів та ініціатив.

Як зазначили міністри, прийнятий план охоплює такі сфери, як економіка, енергетика, охорона навколишнього середовища, культура, освіта, спорт і молодь.

Як відомо, всі три країни беруть участь у реалізації проекту Транскаспійського газопроводу, по якому туркменський газ спочатку через Азербайджан, а потім через Грузію і Туреччину буде поставлятися в Європу.

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Україна не раз заявляла про свою зацікавленість у реалізації цього проекту, який дозволить диверсифікувати поставки блакитного палива і відкриє додаткові ринки для українських труб та іншої продукції.