Росія зажадає відшкодування за Керченську протоку
17:31, 13 листопада 2007Світ
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Судновласникам пред`являть позови
|Віктор ЗУБКОВ
Як повідомляє РІА «Новости», про це журналістам сказав прем`єр-міністр РФ Віктор ЗУБКОВ.
"Підраховується збиток. Десь упродовж цього тижня буде підготовлено документи і буде пред`явлено ці збитки тим судновласникам, які допустили це", - сказав В.ЗУБКОВ за підсумками наради, яку він провів у порту Кавказ і яка була присвячена трагедії, що сталася.
За словами В.ЗУБКОВА, оцінкою збитків і підготовкою необхідних документів у даний час займаються російські природоохоронні відомства.
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