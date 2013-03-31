Ейфелева вежа повернулася до звичайного режиму роботи після загрози теракту

Як повідомляє РІА «Новости», інформація про вибух, намічений на 21.30 за місцевим часом, надійшла до поліції Парижа увечері у суботу.

Евакуація відвідувачів башти і найближчих ресторанів почалася близько 19.00. Всього з місця можливого теракту були евакуйовані близько 1,4 тисячі осіб.

Повідомлення невідомого зловмисника про можливий вибух виявилося неправдивим.