Ейфелева вежа повернулася до звичайного режиму роботи після загрози теракту
12:55, 31 березня 2013Світ
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Головна визначна пам`ятка Франції - Ейфелева вежа - повернулася до штатного режиму роботи після загрози теракту.
Повідомлення невідомого зловмисника про можливий вибух виявилося неправдивим / фото travel-journals.ru
Як повідомляє РІА «Новости», інформація про вибух, намічений на 21.30 за місцевим часом, надійшла до поліції Парижа увечері у суботу.
Евакуація відвідувачів башти і найближчих ресторанів почалася близько 19.00. Всього з місця можливого теракту були евакуйовані близько 1,4 тисячі осіб.
Повідомлення невідомого зловмисника про можливий вибух виявилося неправдивим.
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