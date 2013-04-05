В Індії завалився споруджуваний 7-поверховий будинок, нижні поверхи якого вже заселили

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на телеканал Ен-Ді-Ті-Ві, за даними правоохоронних органів, число жертв може ще зрости - під завалами залишаються більше 30 осіб. Про їхню долю нічого не відомо.

За інформацією місцевої влади, будинок був практично добудований за два місяці, і його перші поверхи вже були зайняті мешканцями. При цьому дозволу на будівництво отримано не було.

Поліція почала розслідування інциденту.