В Індії завалився споруджуваний 7-поверховий будинок, нижні поверхи якого вже заселили
08:40, 05 квітня 2013Світ
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Не менш 28 людей загинули і 60 постраждали в Тхані в західному індійському штаті Махараштра, де обвалилася споруджувана семиповерхова будівля.
Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на телеканал Ен-Ді-Ті-Ві, за даними правоохоронних органів, число жертв може ще зрости - під завалами залишаються більше 30 осіб. Про їхню долю нічого не відомо.
За інформацією місцевої влади, будинок був практично добудований за два місяці, і його перші поверхи вже були зайняті мешканцями. При цьому дозволу на будівництво отримано не було.
Поліція почала розслідування інциденту.
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