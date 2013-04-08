Меркель нагадала Путіну про залежність Росії і дала пораду

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала президента РФ Володимира Путіна надати неурядовим організаціям «добрий шанс». Вона наголосила, що Росії для процвітання потрібне активне громадянське суспільство, повідомляє Радіо Свобода.

Меркель нагадала про залежність Росії від сировинних родовищ і розвитку інфраструктури для забезпечення економічного зростання. На її думку, неурядові організації могли б допомогти в запровадженні інновацій та диверсифікації.

Слова німецького канцлера пролунали після того, як державні інспекції Росії провели серію прискіпливих перевірок діяльності неурядових організацій. Цей крок зустрів жорстку критику на Заході.

У недільному інтерв`ю німецькому телебаченню президент Росії Володимир Путін виступив на захист таких дій. Він зауважив, що росіяни мають право знати, звідки і навіщо неурядові організації отримують фінансування з-за кордону.