Поблизу аеропорту Тбілісі розлилося 240 тонн дизпалива

Чотири вагони з пальним перекинулися сьогодні вранці поблизу тбіліського аеропорту, повідомляє Новости Грузия з посиланням на телекомпанію Руставі-2.

У результаті аварії на землю вилилося близько 240 тонн дизпалива, повідомив керівник тбіліської служби з надзвичайних ситуацій Темур Гіоргадзе.

За попередніми даними, постраждалих немає. На місці мобілізовано службу управління мерії з надзвичайних ситуацій. Фахівці роблять заходи для того, щоб запобігти загорянню палива.