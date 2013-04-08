Поблизу аеропорту Тбілісі розлилося 240 тонн дизпалива
09:47, 08 квітня 2013Світ
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У передмісті Тбілісі перекинулися чотири вагони з пальним.
Чотири вагони з пальним перекинулися сьогодні вранці поблизу тбіліського аеропорту, повідомляє Новости Грузия з посиланням на телекомпанію Руставі-2.
У результаті аварії на землю вилилося близько 240 тонн дизпалива, повідомив керівник тбіліської служби з надзвичайних ситуацій Темур Гіоргадзе.
За попередніми даними, постраждалих немає. На місці мобілізовано службу управління мерії з надзвичайних ситуацій. Фахівці роблять заходи для того, щоб запобігти загорянню палива.
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