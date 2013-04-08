У Росії снігова лавина збила з рейок пасажирський потяг
10:04, 08 квітня 2013Світ
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В Хабаровському краї снігова лавина збила з рейок тепловоз пасажирського поїзда.
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на МНС РФ.
Надзвичайна подія сталася сьогодні вранці в Совгаванському районі, на перегоні Акура - Лютюр Далекосхідної залізниці. "В результаті сходу снігових мас зійшла з рейок перша секція тепловоза пасажирського поїзда номер 352, загиблих і постраждалих немає", - відзначили в прес-службі МНС.
У зв'язку з відсутністю під'їзних доріг до місця події всі 275 пасажирів будуть знаходитися у вагонах.
До ліквідації аварії залучено 138 осіб та три одиниці техніки.
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